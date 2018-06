MONTRÉAL — La rumeur courait depuis un moment déjà, mais Groupe Yvon Michel (GYM) a officialisé jeudi le report du gala du 29 juin mettant en vedette Jean Pascal et Steve Bossé.

Le gala aura maintenant lieu le 20 juillet, toujours à la Place Bell de Laval.

GYM a fait savoir par communiqué que ce report avait été exigé par un nouveau partenaire de promotion de ce gala, soit le Beachclub de Pointe-Calumet, qui aurait exigé ce changement au calendrier afin de «permettre d’appliquer une nouvelle stratégie efficace de publicité et de marketing».

«C’est une opportunité qui s’est présentée à nous, a expliqué Yvon Michel, président de GYM, à La Presse canadienne. Ça faisait longtemps que nous tentions de travailler ensemble. Ça s’est conclu lundi. Nous aurions pu aller de l’avant avec la date prévue, mais les gens du Beachclub voulaient plus de temps afin de nous démontrer leur savoir-faire.»

Pourtant, à la conférence de presse pour présenter les combats préliminaires, mardi, Michel n’en a pas soufflé mot.

«On devait d’abord vérifier avec evenko et la Régie des alcools des courses et des jeux afin d’obtenir leur aval», a indiqué Michel, qui a convié les médias à une conférence de presse lundi prochain.

Par ailleurs, des rumeurs couraient à l’effet que ce report a été provoqué par des ventes faméliques aux guichets, ce que nie en partie Michel.

«Les ventes n’étaient pas extraordinaires, mais elles n’étaient pas mauvaises non plus, a-t-il précisé. On croit par contre que d’avoir quelques semaines de plus ne pourra pas nuire.»

«Je ne sais pas si les ventes vont mal: je ne m’informe pas de ça, a pour sa part déclaré Pascal. Mais on me dit qu’à 10 jours de l’événement, nous avions 2000 billets de vendus, ce qui veut dire que nous aurions eu 3000, 3500 spectateurs, ce qui est en deçà des attentes. À ce compte-là, un nouveau plan marketing ne peut pas nuire.»

«On a peut-être été victimes d’une conjoncture particulière, a ajouté Michel. Il y a eu beaucoup de boxe au Québec ces dernières semaines et le gala se trouvait en plein entre les congés de la St-Jean et du 1er juillet. On pense que le 20 juillet est une meilleure date.»

Après avoir annoncé sa retraite à la fin 2017, Pascal (32-5-1, 19 K.-O.) a repris l’entraînement afin de se préparer à cet affrontement contre Bossé (1-0-0, 1 K.-O.), qui s’est tourné vers la boxe après avoir oeuvré en arts martiaux mixtes et comme homme fort dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Les deux pugilistes doivent se rejoindre à mi-chemin pour se trouver dans une zone de poids qui fasse du sens pour eux, puisque Pascal est un 175 livres et que Bossé boxe habituellement chez les lourds, soit à plus de 200 livres.

Pour la pesée officielle, Pascal pourra faire osciller le pèse-personne à 188 livres. Quant à Bossé, il disposera d’un maximum de 12 livres supplémentaires.