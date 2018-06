Les organismes québécois de loisir et de sport qui occupent depuis 30 ans les locaux du Stade olympique auront bientôt leur propre bureau.

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, a annoncé jeudi matin que le gouvernement du Québec investira jusqu’à 25 M$ pour la création de la Maison du loisir et du sport du Québec.

«Les locaux du Stade olympique ont rendu de fiers services depuis plus de 30 ans, mais le moment est venu de donner aux organismes provinciaux de loisir et de sport des locaux modernes et attrayants, qui feront le bonheur des nombreux employés, bénévoles et partenaires», a indiqué M. Proulx lors de son passage au Stade olympique de Montréal.

En 1985, de nombreuses fédérations sportives avaient élu domicile dans des aires de stationnement du Stade olympique transformées en bureaux.

La coordination de l’appel d’offres a été confiée à la Société québécoise des infrastructures.