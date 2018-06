DALLAS — Sans aller jusqu’à annoncer que le Canadien de Montréal en fera son premier choix du repêchage de la Ligue nationale vendredi à Dallas, Trevor Timmins a émis une opinion on ne peut plus favorable à l’endroit de Filip Zadina.

Lors d’une mêlée de presse d’une vingtaine de minutes jeudi midi, Timmins a déclaré que l’ailier droit originaire de la République tchèque était un joueur de qualité capable de marquer des buts aussi bien que n’importe qui.

À sa première saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Zadina s’est mis en évidence avec les Mooseheads de Halifax en marquant 44 buts et en ajoutant 38 mentions d’aide en 57 matchs.

Ce rendement lui a valu de terminer au septième rang des marqueurs dans le circuit Courteau. Il a ajouté cinq buts et sept mentions d’aide en neuf matchs éliminatoires.

Timmins a aussi vanté les qualités personnelles du joueur de 18 ans, disant avoir eu une «excellente rencontre avec lui» mercredi soir.

Si le Canadien réclame Zadina, il sera le premier joueur issu de la LHJMQ à être sélectionné par le Tricolore depuis Simon Bourque en 6e ronde du repêchage de 2015.

Toutefois, selon le système central de recrutement de la Ligue nationale de hockey, l’attaquant de six pieds et 197 livres a glissé d’un échelon parmi les espoirs évoluant en Amérique du Nord et se classe troisième.

Le Russe Andrei Svechnikov, des Colts de Barrie, dans la Ligue de l’Ontario, a conservé son emprise sur le premier rang, tandis que Brady Tkachuk, qui a évolué avec Boston University, est passé de la troisième à la deuxième position au classement.

La séance de sélection de 2018 est marquée par beaucoup d’incertitude, sauf en ce qui a trait au premier choix, qui devrait être le défenseur suédois Rasmus Dahlin, par les Sabres de Buffalo. Svechnikov devrait suivre au deuxième rang, par les Hurricanes de la Caroline, bien que ce scénario ne soit pas immuable.

À l’heure actuelle, le Canadien compte dix choix, dont quatre en deuxième ronde.