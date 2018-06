NEW YORK — Aaron Judge et Miguel Andujar ont cogné des circuits de deux points contre James Paxton en première manche et les Yankees de New York ont complété le balayage de leur série de trois rencontres face aux Mariners de Seattle en les battant 4-3, jeudi.

Les Yankees détiennent le meilleur dossier des Ligues majeures à 50-22. Ils ont inscrit une quatrième victoire d’affilée et ont gagné 17 de leurs 21 dernières parties. Les Mariners ont encaissé un quatrième revers de suite, leur pire séquence de la saison.

Luis Severino (11-2) n’a pas été à son meilleur. Il a accordé un circuit de deux points à Kyle Seager en deuxième manche et un total de huit coups sûrs, un sommet cette saison. Il a quitté le monticule avec deux retraits en sixième manche, après qu’un simple d’un point de Ben Gamel eut réduit l’écart à un seul point.

David Robertson et Dellin Betances ont protégé l’avance, puis Aroldis Chapman a fermé les livres en neuvième pour ajouter un 22e sauvetage à son dossier en 23 occasions.

Paxton (6-2) n’a jamais eu le temps de trouver ses repères. Clint Frazier a commencé le match avec un simple, puis Judge a suivi avec son 19e circuit de la saison. Gleyber Torres a frappé un simple après deux retraits et Andujar a enchaîné avec une claque qui a abouti au-delà de la clôture au champ droit.

Red Sox 9 Twins 2

Rick Porcello a accordé un seul coup sûr en sept manches au monticule, Mookie Betts et Andrew Benintendi ont cogné des longues balles et les Red Sox de Boston ont défait les Twins du Minnesota 9-2.

Xander Bogaerts a produit deux points pour les Red Sox, qui ont cogné 16 coups sûrs, un sommet pour eux cette saison.

Porcello a accordé un simple à Logan Morrison en première manche, puis a retiré 19 des 20 frappeurs suivants des Twins, incluant les 16 derniers qu’il a affrontés. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises et a concédé un but sur balles.

De son côté, Kyle Gibson (2-5) a été débité de deux points mérités sur sept coups sûrs en six manches.

Betts a cogné le premier tir de Gibson en cinquième dans les gradins au champ centre-droit, creusant l’écart à 2-0. Il a terminé le match avec trois coups sûrs à sa fiche et il a atteint les sentiers à huit reprises lors des trois derniers matchs.

Bogaerts a frappé un double de deux points en septième contre Ryan Pressly et Benintendi a ajouté un circuit de deux points en huitième.

Athletics-White Sox (remis)

Le match de jeudi soir entre les Athletics d’Oakland et les White Sox de Chicago a été remis à cause de la pluie.

Il sera repris vendredi dans le cadre d’un programme double qui commencera à 15h10, heure locale. Le deuxième match se mettra en branle vers 19h10, soit l’heure prévue initialement pour le match de vendredi, ou encore 30 minutes après la fin du premier affrontement.

James Shields sera le partant des White Sox lors du premier match, puis Lucas Giolito se présentera au monticule en soirée pour la deuxième rencontre.

Du côté des Athletics, Sean Manaea obtiendra le premier départ et Chris Bassitt, le second.