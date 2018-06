NEW YORK — Le plafond salarial se situera à 79,5 millions $ US la saison prochaine, ont annoncé conjointement la LNH et l’Association des joueurs de la LNH, jeudi.

À l’autre bout du spectre, le plancher salarial sera de 58,8 millions $.

La saison dernière, les équipes pouvaient dépenser un maximum de 75 millions $ en salaire et devaient dépenser un minimum de 55,4 millions $.