DENVER — Nolan Arenado a frappé un circuit dans un troisième match de suite et il a produit cinq points pour mener les Rockies du Colorado vers une victoire de 6-4 contre les Mets de New York, jeudi.

Arenado a aussi cogné un double pour aider le partant des Rockies Kyle Freeland (7-6). Freeland a lancé pendant six manches au cours de 10 de ses 11 derniers départs et il est devenu un des partants les plus efficaces de l’équipe.

Arenado n’avait claqué que deux longues balles à ses 15 premiers matchs en juin, mais il en a réussi quatre à ses sept dernières parties. Il a propulsé les Rockies en avant 3-1 grâce à un circuit de trois points en première manche, contre Steven Matz (3-5).

Arenado a ajouté un double de deux points en deuxième et il a produit cinq points pour une deuxième fois cette saison. Il avait réussi l’exploit le 2 mai, contre les Cubs de Chicago.

Todd Frazier a ouvert le pointage en première manche pour les Mets grâce à son huitième coup de quatre buts de la campagne.

Les Mets se sont approchés à deux points des Rockies quand Frazier et Michael Conforto ont amorcé la huitième manche avec des simples. Yency Almonte, qui effectuait ses débuts dans les Majeures, est venu en relève à Chris Rusin et il a permis à un coureur de se rendre sur les sentiers, mais il a eu l’aide de sa défensive pour mettre fin à la manche grâce à un double jeu.

Il s’agissait du cinquième double jeu contre les Mets.