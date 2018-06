HAWKESBURY, Ont. — En jouant avec la régularité d’une horloge, Tim Alarie a profité de l’Invitation Desjardins pour inscrire la troisième victoire de sa carrière, jeudi, au club de golf Hawkesbury.

Celui qui cumule les doubles fonctions de professionnel en titre et adjoint au surintendant du club Saint-Jérôme a ramené une dernière carte de 68 et a bouclé le tournoi avec un pointage de 135 (moins-9). Il a devancé les Ontariens Brian Churchill-Smith et Lucas Kim par trois coups.

L’Américain Jake Scott, de Strongsville, en Ohio, a terminé à égalité au quatrième rang avec Dave Lévesque (Château Bromont) et l’Ontarien Brendan Leonard, meneur au terme de la première journée.

Alarie et Lévesque étaient à égalité à moins-8 après 15 trous, avant que Lévesque ne commette un boguey au 16e et un double boguey au 17e. Alarie a enfoncé le dernier clou en calant un roulé de quinze pieds pour un oiselet au 18e trou.

Outre Alarie et Lévesque, trois autres golfeurs de la Belle Province ont terminé parmi les 20 premiers. Iannick Lamarre et Vincent Blanchette, tous deux de Pinegrove, ont partagé le 12e rang à moins-2, tandis que Daniel Santerre (St-Raphaël) a terminé à égalité au 19e échelon à égalité à la normale.

Leonard demeure premier au classement Coors Light alors que Alarie et Lévesque se sont hissés respectivement au sixième et septième échelon.

Alarie a empoché la première bourse de 7000 $ de l’enjeu total de 40 000 $ de cette étape de la division internationale du circuit Canada Pro Tour et il a obtenu une exemption en vue de l’Omnium Placements Mackenzie, qui aura lieu au club Elm Ridge au début septembre.