DALLAS — Marc Bergevin ne semble pas destiné à se départir de sa sélection de troisième rang lors de l’encan annuel de la Ligue nationale de hockey ce week-end à Dallas. En fait, s’il en voit la possibilité et que l’un de ses homologues est prêt à dialoguer avec lui, il tentera d’en obtenir au moins un autre.

À 24 heures de la tenue de la première ronde d’un repêchage que de nombreux observateurs qualifient de crucial pour la relance du Canadien de Montréal, Bergevin a presque éteint les espoirs des partisans qui souhaiteraient qu’il se départisse de ce choix en retour, par exemple, d’un joueur établi.

«Au moment où l’on se parle aujourd’hui, je penche plus vers la patience que faire un changement à court terme. La possibilité que l’on échange le choix numéro 3 est très, très, très mince, a fait savoir Bergevin à la sortie d’une réunion des directeurs généraux de la LNH, jeudi.

«Dans le passé, des joueurs-clé ont été choisis tôt au repêchage, a ajouté Bergevin quelques minutes plus tard. Alors, on envisage aller chercher un bon joueur-clé, et ça va être important pour l’avenir de l’organisation.»

Dans l’éventualité où Bergevin maintient cette ligne directrice, trois noms sont particulièrement mentionnés du côté du Canadien avec le troisième choix. Il s’agit de l’ailier droit tchèque Filip Zadina, des Mooseheads d’Halifax, de l’ailier gauche américain Brady Tkachuk, de Boston University, et du jeune centre finlandais Jesperi Kotkaniemi, de l’Assat de Pori.

Zadina et Tkachuk sont âgés de 18 ans, tandis que Kotkaniemi célébrera son 18e anniversaire de naissance le 6 juillet.

Chacun à leur façon, Zadina, Tkachuk et Kotkaniemi répondent à des besoins importants chez le Tricolore. Zadina est reconnu comme un marqueur de qualité, et plusieurs le croient capables d’aider une équipe de la LNH dès la saison prochaine.

Il en va de même de Tkachuk, un joueur doté d’une charpente imposante et reconnu pour son leadership. Quant à Kotkaniemi, il a gagné trois rangs au classement des patineurs internationaux de la Centrale de recrutement de la LNH entre la mi-chemin de l’année et la fin de la saison, passant de la neuvième à la sixième place.

Par contre, aussi alléchant soit-il, surtout pour une formation désespérément à la recherche d’un éventuel centre numéro un comme le Canadien, Kotkaniemi devra probablement patienter un an ou deux avant de faire son arrivée dans la LNH.

En fin de compte, a déclaré Bergevin, l’important est d’évaluer le joueur en fonction de ce qu’il apportera d’ici quatre ou cinq ans, peu importe son niveau actuel et sa position.

«C’est certain que le talent est très important, mais la position aussi. On sait qu’il y a des positions qui sont plus difficiles à combler. Chez toutes les organisations, le but d’un repêchage, c’est d’évaluer le joueur à long terme et ce qu’il va devenir.»

Par ailleurs, l’imposante banque de quatre choix de deuxième ronde ouvre la porte à une transaction qui pourrait permettre au Tricolore de sélectionner un autre espoir au premier tour. Bien sûr, Bergevin devra trouver un partenaire pour mettre pareil projet à exécution.

«C’est une bonne possibilité, a-t-il reconnu. Je vais écouter. À cause des quatre choix de deuxième ronde, on va avoir beaucoup d’appels. En bout de ligne, on verra ce qui est disponible, si un joueur glisse et qu’on pense qu’on devrait le chercher. C’est certain qu’on va être très occupé demain, et surtout samedi.»

En ce qui concerne l’autre grand dossier dans la cour du Canadien, celui entourant l’avenir du capitaine Max Pacioretty, Bergevin a été bref. Tellement qu’il n’a pas voulu dire s’il avait reçu des appels à son sujet.

«Il est avec le Canadien de Montréal, et on va de l’avant», a déclaré Bergevin.

Détendu et de bonne humeur, Bergevin aborde le repêchage avec optimisme.

«Avec le troisième choix et les quatre choix de deuxième ronde, pour nous et pour les partisans, c’est une période excitante.»