LONDRES — Le favori Marin Cilic a gagné son billet pour les demi-finales du tournoi de Queen’s en vertu d’une victoire de 7-6 (3), 6-2 aux dépens de Sam Querrey.

Cilic fera face à Nick Kyrgios ou Feliciano Lopez, contre qui Cilic s’est incliné en finale l’année dernière.

Le Croate a réussi 10 as et il a cédé seulement trois points sur sa première balle de service. Il n’a offert aucune balle de bris à Querrey et il a obtenu deux bris contre l’Américain.

Il demeure invaincu en six confrontations contre Querrey, dont trois victoires à Wimbledon, dont l’une en demi-finales l’année dernière.