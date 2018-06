SAINT-PÉTERSBOURG, Russie — Philippe Coutinho et Neymar ont marqué dans le temps additionnel pour aider le Brésil à vaincre le Costa Rica 2-0 à la Coupe du monde.

Une frappe rapide de Coutinho à la 91e minute a trompé le gardien Keylor Navas et Neymar a doublé la mise six minutes plus tard sur le dernier coup de pied du match.

Neymar a fondu en larmes après le coup de sifflet final et il est resté accroupi de longues secondes sur la pelouse, à se tenir le visage. Ses coéquipiers l’ont aidé à se relever pour célébrer.

Le Brésil semblait se diriger vers une nouvelle impasse, après son premier match de 1-1 contre la Suisse.

Mais la Seleçao a attaqué sans relâche en deuxième demie et a même obtenu un penalty à la 78e minute, lorsque Neymar a été gêné par le défenseur Giancarlo Gonzalez dans la surface. Mais l’arbitre Bjorn Kuipers est allé revoir la reprise vidéo et a renversé sa décision.

Le Brésil compte quatre points avant son dernier match de groupe contre la Serbie, mercredi.