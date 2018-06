BIRMINGHAM, Royaume-Uni — Petra Kvitova, qui espère qu’une défense victorieuse de son titre au tournoi de Birmingham l’aidera dans sa quête d’une troisième consécration à Wimbledon, a confirmé sa place en demi-finales en défaisant l’Allemande Julia Goerges 6-1, 6-4.

Kvitova, quatrième tête de série, a mis une heure et six minutes pour éliminer une adversaire qui s’est hissée parmi le top-10 mondial le mois dernier et l’une des trois joueuses à avoir réussi 400 as en une saison.

«Je suis enchantée de l’ensemble de mon match, a analysé Kvitova. Je sais à quel point elle peut bien jouer, même quand elle tire de l’arrière.»

La performance de la joueuse tchèque a accentué l’impression qu’elle joue à un niveau nettement supérieur à celui qui lui avait permis de s’imposer sur le gazon de Birmingham il y a un an, après son retour au jeu à la suite d’une sérieuse blessure à la main infligée par un voleur lors d’un cambriolage de son domicile.

Kvitova, qui a gagné le tournoi de Wimbledon en 2011 et 2014, affrontera la Roumaine Mihaela Buzarnescu, qui a défait Elina Svitolina 6-3, 6-2.

Buzarnescu, qui avait également vaincu Svitolina aux Internationaux de France il y a trois semaines, a gagné plus de matchs (82) que toute autre joueuse depuis qu’elle a repris la compétition après sa dernière intervention au genou il y a un an.

Barbora Strycova, la spécialiste du gazon qui a éliminé la championne en titre de Wimbledon Garbine Muguruza jeudi, menait 7-5 et 3-0 lorsque l’Ukrainienne Lesia Tsurenko a abandonné en raison d’une douleur à la hanche gauche.

Strycova aura pour adversaire la Slovaque Magdalena Rybarikova, championne à Birmingham il y a neuf ans et demi-finaliste à Wimbledon l’an dernier.

Rybarikova a pris la mesure de la Slovène Dalila Jakupovic 6-2 6-4.