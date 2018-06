DALLAS — Les Stars de Dallas ont accordé une prolongation de contrat de trois saisons et 7,05 millions $ US au défenseur Stephen Johns en plus d’embaucher Rick Bowness comme adjoint à l’entraîneur-chef Jim Montgomery.

Les Stars ont fait ces annonces vendredi. Ils ont aussi confirmé que l’entraîneur adjoint Stu Barnes, l’entraîneur des gardiens Jeff Reese et l’entraîneur vidéo Kelly Forbes vont conserver leur poste.

Todd Nelson avait aussi été récemment embauché comme adjoint à Montgomery, qui a été nommé le 4 mai en relève à Ken Hitchcock, qui a pris sa retraite.

Âgé de 26 ans, Johns a récolté huit buts et sept aides en 75 matchs avec les Stars la saison dernière. En trois campagnes avec l’équipe, il a accumulé 28 points en 150 parties.

Le défenseur américain avait été sélectionné en deuxième ronde, 60e au total, par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage de 2010. Les Stars ont acquis ses services le 10 juillet 2015 en compagnie de Patrick Sharp et en retour de Trevor Daley et Ryan Garbutt.

Pour sa part, Bowness, qui est âgé de 63 ans, a passé les cinq dernières saisons comme entraîneur associé chez le Lightning de Tampa Bay.

Il a déjà été entraîneur adjoint ou associé chez les Jets de Winnipeg, les Islanders de New York, les Coyotes de Phoenix et les Canucks de Vancouver. Il a aussi été entraîneur-chef des Jets (1988-89), des Bruins de Boston (1991-92), des Sénateurs d’Ottawa (1992-96), des Islanders (1996-98) et des Coyotes (2003-04).