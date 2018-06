INDEPENDENCE, Ohio — Les représentants de LeBron James continuent de discuter avec les Cavaliers de Cleveland alors qu’une date importante approche.

À la suite du repêchage de la NBA, jeudi soir, le directeur général des Cavaliers, Koby Altman, a affirmé avoir eu des discussions positives avec les représentants du triple champion de la NBA. James a jusqu’au 29 juin pour indiquer à l’équipe s’il se prévaudra d’une option de 35,6 millions $ US pour la prochaine saison ou s’il dénichera une nouvelle destination via le marché des joueurs autonomes.

«Nous continuons d’avoir de bonnes discussions avec ses représentants, a dit Altman. Je crois que LeBron a plus que mérité le droit d’approcher ses contrats comme il le fait. Il a fonctionné comme ça par le passé et ce n’est rien de nouveau pour nous. Nous voulons lui donner de l’espace pendant ce processus et je continue à avoir un bon dialogue avec son équipe de gestion alors que le processus se poursuit.

«C’est probablement tout ce que je peux dire à ce niveau-là, mais nous ne tenons rien pour acquis. Nous l’adorons, cette ville l’adore. Il est un héros pour nous et l’équipe.»

James a guidé les Cavaliers vers une quatrième participation d’affilée à la finale de la NBA ce printemps, transportant une équipe affaiblie par les blessures sur ses épaules. Les Cavaliers ont toutefois été balayés par les Warriors de Golden State et James a affirmé après le quatrième match qu’il allait discuter avec sa famille et évaluer son désir de gagner d’autres titres avant de prendre une décision.

Depuis son retour avec les Cavaliers en 2014 après quatre saisons avec le Heat de Miami, James a signé plusieurs contrats à court terme. Les Cavaliers ont gagné le championnat de la NBA en 2016 et James avait ensuite signé un contrat de deux saisons avec une option pour la campagne 2018-19.

Les Cavaliers peuvent lui offrir un contrat maximum de cinq saisons et 209 millions $. Il est possible de James opte à nouveau pour un contrat d’une saison plus une option à sa discrétion et devenir joueur autonome l’été prochain.

Pour garder les services de James, les Cavaliers voudront améliorer le reste de leur formation. Ils ont fait un premier pas vers l’avant en sélectionnant le meneur de jeu Collin Sexton au huitième rang du repêchage, jeudi.