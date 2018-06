MADISON, Wis. — Steve Stricker a inscrit un score de 64 (moins-8) et a pris les commandes du Championnat American Family Insurance par un coup devant Brad Bryant.

Le favori local a joué sous la normale lors d’une 30e ronde d’affilée sur le circuit des Champions, la quatrième plus longue séquence dans l’histoire du circuit senior.

Âgé de 51 ans, Stricker s’est imposé en Arizona et au Mississippi lors de deux tournois consécutifs en mai, mettant la main sur ses deux premiers titres en carrière chez les 50 ans et plus. Détenteur de 12 titres de la PGA, Stricker a terminé à égalité au 18e rang il y a deux semaines à Memphis sur le circuit de la PGA, et à égalité au 20e rang la semaine dernière à l’Omnium des États-Unis.

John Daly, Colin Montgomerie et Steve Flesch ont joué des rondes de 67, alors que les joueurs avaient la permission de nettoyer et replacer leur balle sur les allées en raison des conditions détrempées.

Stephen Ames, de Calgary, a remis une carte de 70 et se retrouve à égalité au 31e rang à moins-2.