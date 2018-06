NEW YORK — Clayton Kershaw effectuera un retour au jeu samedi, quand l’as lanceur des Dodgers de Los Angeles affrontera Jacob deGrom et les Mets de New York.

Kershaw est sur la touche depuis le 1er juin en raison d’une élongation musculaire au bas du dos.

Le triple récipiendaire du trophée Cy-Young et joueur par excellence de la Ligue nationale en 2014 devait d’abord effectuer une sortie de remise en forme dans le niveau AAA, samedi. Cependant, les mauvaises conditions météorologiques prévues à Omaha ont forcé les Dodgers à changer leurs plans.

Le gérant des Dodgers, Dave Roberts, a indiqué que Kershaw aura un nombre limite de tirs qu’il pourra effectuer face aux Mets et le gaucher Caleb Ferguson sera disponible en relève. Ferguson devait originalement être le partant des Dodgers samedi.