DALLAS — Après plusieurs semaines de spéculations, le Canadien de Montréal a finalement sélectionné le joueur de centre finlandais Jesperi Kotkaniemi avec le troisième choix du repêchage de la LNH, vendredi soir.

Outre Kotkaniemi, l’ailier tchèque Filip Zadina et l’attaquant américain Brady Tkachuk avaient tous fait l’objet de discussions plutôt soutenues chez les observateurs.

Kotkaniemi, qui a grimpé dans les classements au cours des dernières semaines, a disputé la dernière saison avec l’Assat de Pori, dans la Liiga, la ligue élite de Finlande.

Mesurant six pieds deux pouces et pesant 181 livres, Kotkaniemi a récolté 10 buts et 29 points en 57 matchs. Il a ajouté une aide en sept rencontres éliminatoires, alors que son équipe s’est inclinée en quarts de finale.

Kotkaniemi a notamment retenu l’attention lors du Championnat mondial des moins de 18 ans, inscrivant trois buts et neuf points en sept parties pour aider la Finlande à remporter la médaille d’or.

Le Canadien s’était avancé jusqu’au troisième échelon en gagnant une des trois loteries ayant eu lieu en avril. La formation montréalaise a terminé en 14e position de l’Association Est et au 28e rang de la LNH en vertu d’une fiche de 29-40-13, pour un total de 71 points.