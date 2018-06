ROGERS, Ark. — Gaby Lopez a remis une carte de 63 (moins-8), la plus basse de sa carrière, et elle a pris les devants du Championnat NW Arkansas, vendredi.

Lopez, qui a joué son golf universitaire en Arkansas, a égalé un sommet en carrière en jouant 63 et elle l’a fait après avoir raté les rondes du week-end lors des deux derniers tournois. La golfeuse mexicaine est passée à deux coups du record de parcours.

Moriya Jutanugarn, Minjee Lee, Catriona Matthew, Nasa Hataoka, Lizette Salas, Mirim Lee et Aditi Ashok accusent quant à elles un coup de retard derrière la meneuse.

La favorite locale Stacy Lewis, qui devrait accoucher de son premier enfant au début du mois de novembre, a joué 66. La championne en titre de l’événement, So Yeon Ryu, qui revient d’une victoire au Michigan, a bouclé le parcours en 67 coups.

La Canadienne Brittany Marchand a signé une carte de 65 et elle pointe à égalité au neuvième rang, à moins-6. Ses compatriotes Anne-Catherine Tanguay (70), Alena Sharp (73) et Maude-Aimée Leblanc (74) se retrouvent respectivement aux 79e, 128e et 137e échelons.