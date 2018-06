CINCINNATI — Eugenio Suarez a donné les devants aux siens grâce à un circuit en cinquième manche et les Reds de Cincinnati ont battu les Cubs de Chicago 6-3, vendredi soir.

Les Reds ont gagné les deux premiers duels de cette série et leurs cinq dernières sorties. Il s’agissait seulement de la deuxième fois au cours des deux dernières années qu’ils battaient les Cubs deux fois de suite dans une même série.

La claque de deux points de Suarez, contre Jose Quintana (6-6), lui en donnait 16 cette saison et plaçait les Reds en avant 4-3. Billy Hamilton et Joey Votto ont aussi produit un point à la suite d’un simple contre Quintana.

Suarez a ajouté deux simples et il a porté à 12 sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr, la plus longue série par un joueur de troisième but des Reds depuis Todd Frazier (14), en 2014.

Javier Baez a produit un point grâce à un simple sur amorti contre Luis Castillo (5-8). Kyle Schwarber a suivi avec une longue balle de deux points. Castillo a tout de même signé une première victoire depuis le 24 mai et il a lancé pendant cinq manches et deux tiers.

Raisel Iglesias a retiré les trois frappeurs en neuvième manche pour enregistrer un 12e sauvetage en 14 tentatives.

Dodgers 5 Mets 2

Cody Bellinger a cogné un grand chelem pour briser l’égalité en sixième manche et les Dodgers de Los Angeles ont défait les Mets de New York 5-2.

Yasiel Puig a ajouté un circuit en solo en neuvième manche et les champions de la Nationale ont vaincu les Mets pour une 10e fois de suite. Les Dodgers ont dominé les Mets 75-20 au chapitre des points lors de ces rencontres.

Alex Wood (3-5) a supplanté Zack Wheeler, allouant deux points et six coups sûrs en six manches pour remporter un deuxième départ de suite. Le gaucher a retiré sept frappeurs sur des prises.

Jose Bautista a réussi un premier coup de quatre buts avec les Mets, un circuit de deux points contre Wood, en sixième manche. Une erreur du joueur de deuxième but Max Muncy a ouvert la porte au Mets en huitième, alors qu’il y avait des coureurs aux extrémités, mais Scott Alexander a forcé Bautista à se compromettre dans un double jeu.

Alexander n’a pas donné de point pendant deux manches et Kenley Jansen a été parfait en neuvième manche pour inscrire un 19e sauvetage.

Wheeler (2-6) a offert un but sur balles au deux premiers frappeurs en sixième manche. Il a accordé quatre points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches au monticule.

Phillies 12 Nationals 2

Odubel Herrera a cogné un circuit dans un cinquième match de suite et a terminé la rencontre avec quatre coups sûrs à sa fiche, alors qu’il a aidé les Phillies de Philadelphie à vaincre les Nationals de Washington 12-2.

Herrera a brisé l’égalité avec une longue balle de deux points en troisième manche, sa 13e de la saison, égalant un record d’équipe pour les circuits dans des matchs consécutifs. Il a frappé six circuits à ses sept derniers matchs.

À ses huit dernières sorties, Herrera affiche une moyenne de ,472 (17-en-36) avec six circuits, 11 points marqués et 10 points produits.

Carlos Santana a aussi frappé un circuit et produit quatre points pour les Phillies, qui ont gagné cinq de leurs six derniers matchs. Andrew Knapp a ajouté une longue balle et Nick Williams a produit trois points.

Zach Eflin (5-2) a limité les Nationals à deux points en cinq manches.

Du côté des Nationals, Tanner Roark (3-8) a accordé six points en quatre manches et un tiers.