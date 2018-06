MONTRÉAL — Streveler, Chris Streveler

Les Alouettes — et leurs partisans — ont fait connaissance avec possiblement la plus prometteuse recrue du circuit Ambrosie jusqu’ici, le quart Chris Streveler.

Venu en renforts pour Matt Nicholls, qui devra s’absenter de quatre à six semaines après avoir subi une blessure pendant le camp d’entraînement des Blue Bombers, Streveler est en train de se faire tout un nom. Il a lancé trois passes de touché et récolté 246 verges, auxquelles il faut ajouter 98 verges et un touché au sol.

«Il n’est plus une recrue maintenant, a précisé l’entraîneur-chef des Bombers, Mike O’Shea. Il a prouvé qu’il avait la capacité d’apprendre chaque jour, chaque séquence. Quand il revient sur les lignes de côté, il a appris quelque chose de nouveau. S’il continue comme ça, ce sera bien amusant de le regarder jouer. Il sait qu’il doit encore travailler certains aspects, mais son exécution se trouve déjà à un haut niveau.»

Willy prend le blâme, mais…

Drew Willy n’en menait pas large après la rencontre et plusieurs de ses coéquipiers ont tenté de le réconforter. mais le quart partant des Alouettes n’est pas à blâmer pour cette dégelée de 56-10.

Par contre, on ne peut pas dire qu’il soit la dunamo dont l’attaque des Oiseaux aurait besoin par les temps qui courent. Ses 16 passes complétées en 25 tentatives pour 111 verges et un touché sont insuffisantes.

«Je ne peux que regarder ce que je peux faire de mieux, a dit le quart, bon prince, après la rencontre. Je n’ai que moi à blâmer.»

Willy n’a même pas voulu faire porter le chapeau à sa ligne à l’attaque, qui l’a pourtant forcé à se sauver des chasseurs de quart des Bombers toute la soirée.»

À la traîne

Évidemment, quand une équipe est déclassée 56-10, les statistiques ne mentent pas. Les Alouettes ont concédé ont concédé 588 verges et 36 premiers jeux à l’attaque des Bombers, contre 128 verges et 10 premiers jeux.

«On doit fermer notre gueule et jouer, a laissé tomber un Tyrell Sutton en furie après la rencontre. On ne peut pas offrir une performance de merde de la sorte lors de notre match d’ouverture. Je n’aime pas me faire botter le cul comme ça.»