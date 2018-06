HALLE, Allemagne — Le champion en titre Roger Federer affrontera le jeune espoir de 21 ans Borna Coric en finale du tournoi sur gazon de Halle dimanche, alors qu’il convoitera son 99e titre en simple en carrière.

Federer a accédé à sa 12e finale en carrière à Halle après s’être départi de Denis Kudla 7-6 (1), 7-5 samedi.

Coric a mis la table pour un duel contre le Suisse lorsque son adversaire en demi-finales, la quatrième tête de série Roberto Bautista Agut, a été contraint à l’abandon. L’Espagnol menait pourtant 3-2 au premier set.

Federer a décoché 12 as et préservé six des sept balles de bris qu’il a offertes à Kudla, freinant au passage à 10 sa série de manches victorieuses à Halle. L’Américain a disposé de trois balles de bris alors qu’il menait 4-3 au deuxième set, mais Federer a haussé son niveau de jeu d’un cran au bon moment et s’est adjugé le set après avoir réussi deux as de suite.

Le tennisman âgé de 25 ans avait sauvé 20 des 21 balles de bris auxquelles il a été confronté, en route vers le carré d’as de ce tournoi sur la pelouse.

Federer, qui tentera d’obtenir un 10e titre en carrière à Halle, disputera une deuxième finale en autant de semaines.

Le Suisse, qui a décroché 18 titres en carrière au tournoi sur gazon de Stuttgart dimanche dernier, n’a besoin que de deux victoires supplémentaires pour battre le record de 174 sur le gazon appartenant à Jimmy Connors.