MOSCOU — Romelu Lukaku et Eden Hazard ont réussi un doublé chacun pour la Belgique, au cours d’un festival offensif qui lui a permis d’écraser la Tunisie 5-2 samedi à la Coupe du monde de soccer en Russie.

Les ‘Diables Rouges’ ont abaissé la cadence en cours de match et choisi d’accorder du repos à leurs attaquants en deuxième demie, en prévision de matchs plus corsés. Leur place en huitièmes de finale est pratiquement assurée, après leur victoire de 3-0 contre le Panama en lever de rideau du tournoi.

La Belgique s’est forgé une avance de deux buts après seulement 16 minutes de jeu. Hazard a trouvé le fond du filet sur un penalty après avoir été accroché dans la surface de réparation tunisienne, et Lukaku a décoché une frappe du gauche qui s’est logée dans le coin opposé du filet.

«Nous savions que si nous marquions tôt, alors le match serait facile, a confié Hazard. Nous avons marqué après cinq minutes, et avons ensuite contrôlé le rythme du match.»

Les Tunisiens ont rétréci l’écart à la suite d’une belle tête du défenseur Dylan Bronn à la 18e minute, mais la Belgique n’avait pas fini son travail de démolition.

Lukaku a soulevé du droit le ballon au-dessus du gardien Farouk Ben Mustapha, qui s’était avancé pour le défier, ce qui lui a permis de rejoindre Cristiano Ronaldo au sommet des marqueurs du tournoi avec quatre réussites jusqu’ici. Hazard a ensuite accepté une longue passe à la 51e minute, avant de déjouer Ben Mustapha et de pousser le ballon dans une cage déserte. Le réserviste Michy Batshuayi a poursuivi le feu d’artifice dans les temps d’arrêt, et raté trois autres chances en or de marquer.

Le capitaine tunisien Wahbi Khazri a inscrit le deuxième filet des siens, dans les dernières secondes de la rencontre.

La Belgique a démontré sa puissance offensive dans cette Coupe du monde, même si elle n’a toujours pas affronté de club européen ou sud-américain jusqu’ici.

Jeudi, elle affrontera l’Angleterre, et elle sera la favorite pour remporter le groupe H.