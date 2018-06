DALLAS — Le Canadien de Montréal a ajouté deux Européens à sa banque d’espoirs en sélectionnant le Finlandais Jesse Ylonen et le défenseur russe Alexander Romanov avec ses deux premiers choix de la deuxième ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey, samedi matin à Dallas.

Réclamé au 35e rang, Ylonen est un ailier droit de six pieds et 167 livres qui a récolté 14 buts et 13 mentions d’assistance en 48 matchs avec l’Espoo. Il était classé au 28e échelon parmi les patineurs internationaux selon la Centrale de recrutement de la LNH.

Le choix de Romanov peut surprendre un peu, compte tenu du fait qu’il occupait le 115e rang parmi les patineurs internationaux et qu’il avait glissé de sept échelons depuis la publication du rapport de mi-saison.

Romanov, choisi au 38e rang, est un défenseur gaucher de cinq pieds, 11 pouces et 185 livres, qui a récolté sept buts et sept mentions d’aide en 37 matchs avec le CSKA 2 l’an dernier.

Au Championnat mondial des moins de 18 ans, il a obtenu un but et deux mentions d’aide en cinq rencontres.

Avec son troisième choix de la 2e ronde, le 56e au total, le Canadien s’est tourné vers Jacob Olofsson, un joueur de centre de six pieds, deux pouces et 189 livres, originaire de la Suède.

Ce choix provenait de la transaction du 25 février dernier qui avait envoyé Tomas Plekanec aux Maple Leafs de Toronto.

Le Canadien a ensuite cédé son dernier choix de 2e ronde, le 62e au total, aux Oilers d’Edmonton en retour des 71e et 133e sélections.

Les Oilers en ont profité pour choisir… un Québécois, le gardien Olivier Rodrigue, des Voltigeurs de Drummondville. Il était classé numéro un parmi les gardiens nord-américains selon la Centrale de recrutement de la LNH.

Quant au Canadien, il a employé le 71e choix pour sélectionner Jordan Harris, un défenseur gaucher de cinq pieds, 10 pouces et 179 livres, originaire du Massachusetts.

Cinq échelons plus tôt, le Tricolore a choisi Cameron Hillis, un centre droitier de cinq pieds, neuf pouces et 168 livres qui a joué à Guelph, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario. En 60 matchs avec Guelph la saison dernière, Hillis a amassé 59 points, dont 20 buts.

Le Canadien possède trois choix au 4e tour (97e, 102e et 122e) et deux en 5e ronde (128e et 133e).

Pour le moment, le Canadien ne possède aucune sélection lors des 6e et 7e rondes, les deux dernières de la journée.

Vendredi soir, avec le 3e choix, le Tricolore a jeté son dévolu sur le centre finlandais Jesperi Kotkaniemi, un attaquant de six pieds, deux pouces et 181 livres. Kotkaniemi célébrera son 18e anniversaire de naissance le 6 juillet.