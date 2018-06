LOS ANGELES — L’attaquant Ilya Kovalchuk a accepté un contrat de trois saisons des Kings de Los Angeles, a révélé le vice-président et directeur général de la formation californienne Rob Blake samedi.

«Nous sommes heureux d’ajouter Ilya à notre organisation, a dit Blake par voie de communiqué. Il va nous apporter du talent, du flair offensif ainsi qu’une volonté renouvelée de gagner.»

Selon divers médias, l’entente lui rapporterait en moyenne 6,25 millions $US par saison.

Kovalchuk, un vétéran âgé de 35 ans, a marqué 31 buts et amassé 32 mentions d’assistance en 53 rencontres la saison dernière avec le SKA Saint-Pétersbourg, en KHL. Il a également affiché un différentiel de plus-12, et écopé 26 minutes de pénalité.

Le Russe, originaire de Tver, a dominé la KHL au chapitre des points et permis au SKA Saint-Pétersbourg d’atteindre la finale de l’Association Ouest, avant de s’incliner devant le CSKA de Moscou.

Kovalchuk a quitté pour la KHL à l’issue de la saison 2012-13, alors qu’il portait l’uniforme des Devils du New Jersey.

Il avait été repêché au premier rang universel par les Thrashers d’Atlanta au repêchage de la LNH en 2001. Kovalchuk, qui a marqué 417 buts et récolté 399 passes en 816 matchs en carrière dans la LNH, a notamment atteint le plateau des 50 buts à deux reprises, et celui des 40 en six occasions (de la saison 2003-04 à celle de 2009-10).

En 11 saisons dans la LNH, Kovalchuk a remporté le trophée Maurice-Richard (en 2003-04) et participé à trois matchs des étoiles (en 2003-04, 2007-08 et 2008-09).