ANAHEIM, Calif. — Steve Pearce a cogné un circuit de trois points en neuvième manche pour permettre aux Blue Jays de Toronto de mettre un terme à leur séquence de cinq revers en défaisant les Angels de Los Angeles 4-1, samedi soir.

Pearce a envoyé la balle à la limite de la ligne de terrain au champ gauche aux dépens de Justin Anderson (1-2), qui a concédé un simple à Aledmys Diaz, alors qu’il y avait deux retraits, et qui a alloué un but sur balles à Devon Travis pour permettre à Pearce de s’amener au bâton.

Seunghwan Oh (3-2) a obtenu la victoire même s’il a alloué un circuit en solo à Luis Valbuena qui a permis aux Angels de niveler la marque 1-1 en huitième. Ryan Tepera a récolté son sixième sauvetage, retirant Jose Fernandez sur des prises pour mettre un terme à la rencontre.

Marcus Stroman n’a accordé aucun point en cinq manches du côté des Blue Jays, qui avaient perdu 10 de leurs 11 dernières rencontres à l’étranger. Stroman, qui n’avait pas obtenu de départ depuis le 8 mai en raison de la fatigue ressentie dans l’épaule, a concédé six coups sûrs et un but sur balles.

Les Angels ont eu la chance d’égaler le pointage en fin de troisième, alors que les sentiers étaient remplis, mais Russell Martin a finalement retiré David Fletcher au marbre pour mettre un terme à la menace.

La formation de Los Angeles a vu sa série de trois gains prendre fin. Les Angels ont fait appel à cinq recrues partantes, dont le droitier Jamie Barria, qui a alloué un point, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches de travail.