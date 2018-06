OTTAWA — Les Sénateurs d’Ottawa et le défenseur Chris Wideman se sont entendus sur les termes d’un contrat d’une saison.

Les Sénateurs ont annoncé la nouvelle par voie de communiqué, dimanche matin.

Âgé de 28 ans, Wideman empochera un million $US pour la saison 2018-19. La saison dernière, il avait récolté trois buts et cinq aides en 16 parties.

Après un bon début de saison, Wideman s’est déchiré l’ischio-jambier le 16 novembre, lors d’un match contre les Penguins de Pittsburgh. Cette blessure a nécessité une intervention chirurgicale qui lui a fait rater le reste de la campagne.

Le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, s’est dit très heureux de pouvoir compter sur les services de Wideman pour la prochaine saison. Il a ajouté que l’équipe avait manqué son défenseur la saison passée.

Wideman a récolté 14 buts et 24 mentions d’assistance en 156 matchs dans la LNH, tous disputés avec les Sénateurs. Il a ajouté un but et trois aides en 15 parties éliminatoires.

Wideman a été sélectionné par les Sénateurs en quatrième ronde du repêchage de 2009.