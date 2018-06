VANCOUVER — Les Canucks de Vancouver ont acquis le joueur de centre Tanner Kero des Blackhawks de Chicago en retour du joueur de centre Michael Chaput, dimanche.

Âgé de 25 ans, Kero a passé la dernière saison avec les Blackhawks et les IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine de hockey. Il a récolté un but et deux aides en huit matchs avec les Blackhawks tandis qu’il a amassé huit buts et 12 mentions d’assistance en 36 parties avec les IceHogs.

Mesurant six pieds et pesant 185 livres, Kero a pris part à 72 matchs dans la LNH.

Originaire du Michigan, Kero a joué quatre saisons avec les Huskies de l’Université Michigan Tech, au cours desquelles il a obtenu 55 buts et 56 assistances en 153 parties.

Chaput, qui a 26 ans, n’a pas trouvé le fond du filet en neuf matchs avec les Canucks cette saison. Il a également disputé 55 matchs avec les Comets d’Utica, dans la LAH, inscrivant 17 buts et 25 aides.

Le natif de Montréal a récolté six buts et 11 mentions d’assistance en 135 matchs dans la LNH, avec les Canucks et les Blue Jackets.