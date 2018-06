BOSTON — Chris Sale a retiré 13 frappeurs au bâton en sept manches, dimanche, aidant les Red Sox de Boston à l’emporter 5-0 face aux Mariners de Seattle.

Sale (7-4) a espacé trois simples, un triple et un but sur balles. Il a atteint le cap des 10 retraits au bâton en seulement 16 frappeurs.

Mitch Moreland a claqué un circuit de deux points. Moreland a produit cinq points à ses quatre derniers matches. Il a cogné en lieu sûr à ses sept dernières rencontres.

Jackie Bradley a obtenu trois simples pour Boston, qui va accueillir les Angels à compter de mardi.

Marco Gonzales (7-5) a permis cinq points et sept coups sûrs en six manches. Nelson Cruz a frappé son premier triple depuis 2016.

Les Mariners ont perdu six fois à leurs sept derniers matches. Il n’avaient pas été blanchis depuis le 4 mai.

Tigers 2 Indians 12

Edwin Encarnacion a claqué un grand chelem et les Indians de Cleveland ont dominé les Tigers de Detroit, 12-2.

Francisco Lindor, Jose Ramirez et Jason Kipnis ont aussi frappé des circuits pour les Indians, qui sont invaincus à leurs sept derniers matches.

Ramirez a obtenu trois coups sûrs. Il a atteint les sentiers à ses 31 derniers matches.

La série s’est conclue 26-3 en faveur de Cleveland.

Adam Plutko (4-1) a alloué deux points et six coups sûrs en six manches. Il a retiré quatre frappeurs au bâton et n’a pas accordé de but sur balles.

Nick Castellanos a frappé deux des six coups sûrs des Tigers, qui ont perdu leurs cinq dernières rencontres.

Detroit montre une fiche de 0-9 en Ohio cette saison (deux balayages au Progressive Field et entre cela, deux revers à Cincinnati).

Matthew Boyd (4-6) a été victime de six points et huit coups sûrs en trois manches.