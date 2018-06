KAZAN, Russie — Les Colombiens peuvent espérer cheminer davantage au Mondial après un gain de 3-0 face aux Polonais, dimanche.

Radamel Falcao a porté le score à 2-0 à la 70e minute. Une blessure au genou l’avait écarté de la grande fiesta du soccer il y a quatre ans.

Yerry Mina (40e) et Juan Cuadrado (75e) ont également touché la cible.

Le Sénégal et le Japon ont fait match nul 2-2 plus tôt dimanche et mènent avec quatre points, dans le groupe H. La Colombie en a trois.

Le mystère quant à qui avancera au tableau va se dissiper jeudi, avec des matches Japon – Pologne et Sénégal – Colombie.

La Pologne est éliminée. Le pays n’a pas dépassé la phase de groupe à ses trois dernières présences en Coupe du monde.