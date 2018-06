ROGERS, Ark. — L’adolescente japonaise Nasa Hataoka s’est sauvée avec la victoire au Championnat de l’Arkansas, dimanche, mettant la main sur son premier titre du circuit de la LPGA.

Âgé de 19 ans, Hataoka a conclu sa ronde finale avec une avance de six coups sur sa plus proche adversaire, terminant avec un score de 63 (moins-8). Elle a établi un record au tournoi disputé au Pinnacle Country Club, terminant avec un pointage cumulatif de moins-21. Elle a brisé le précédent record de moins-18 établi l’an dernier par So Yeon Ryu.

Hataoka avait remporté deux tournois la saison dernière sur le circuit japonais de la LPGA et avait terminé dans le top 10 à cinq de ses six derniers événements au sien du circuit professionnel féminin. Elle avait même disputé une ronde éliminatoire le mois dernier au Championnat Kingsmill.

Hataoka a amorcé la ronde finale en tête du classement, à égalité avec Minjee Lee.

Austin Ernst a disputé une ronde de 65 pour pointer au second rang. Lee et Lexi Thompson figuraient parmi les six joueuses ayant terminé au troisième rang ex-aequo.

Les Canadiennes Britanny Marchand (70) et Anne-Catherine Tanguay (71) ont respectivement terminé au 53e et au 65e rang. Alena Sharp et Maude-Aimée Leblanc n’avaient pas été en mesure de passer le couperet samedi et n’ont pas participé à la ronde finale.