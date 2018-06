Les Capitals de Washington ont accordé une prolongation de contrat de huit ans, d’une valeur de 64 millions US$, au défenseur John Carlson.

Cette entente permettra ainsi au défenseur de ne pas tester le marché des joueurs autonomes.

L’athlète de 28 ans touchera huit millions par saison jusqu’en 2026-2027. Le directeur général Brian MacLellan a annoncé la nouvelle dimanche.

«John (Carlson) a été exceptionnel et constant au sein de notre équipe et a évolué pour devenir l’un des meilleurs défenseurs de la LNH, a déclaré MacLellan. Des défenseurs de sa trempe sont des joyaux rares dans notre ligue et à 28 ans, nous sentons qu’il amorce seulement ses meilleures années. En tant que droitier, John peut être utilisé à toutes les sauces et a grandement contribué aux succès de l’équipe, notamment avec les unités spéciales. Nous sommes heureux que les deux parties aient réussi à s’entendre.»

Carlson souhaitait demeurer dans le giron de l’équipe avec laquelle il a remporté la Coupe Stanley il y a quelques semaines. Les Capitals ont libéré de l’espace sur le cap salarial en échangeant le vétéran défenseur Brooks Orpik et le gardien substitut Philipp Grubauer à l’Avalanche du Colorado, vendredi soir, au repêchage de la LNH.

En plus de mettre la main sur le précieux trophée, Carlson a connu la meilleure saison de sa carrière en 2017-2018 grâce à une récolte de 68 points, dont 15 buts, en 82 rencontres.

En séries éliminatoires, le défenseur a récolté 20 points, dont cinq buts, en 24 matchs.

«Sa valeur est immense, a admis le gardien de but des Capitals, Braden Holtby. Nous avons pu voir à quel point son apport à l’équipe était significatif lors de notre conquête de la coupe. Je crois qu’il a vraiment évolué de façon constante et je crois qu’il sera un excellent joueur pour plusieurs années à venir. Il est un bon joueur depuis longtemps et je crois que cette année il l’a davantage démontré.»

Carlson oeuvre à la ligne bleue des Capitals depuis la saison 2010-2011. Le choix de première ronde de 2008 a inscrit 333 points en 608 matchs de saison régulière et 55 points en 100 rencontres en séries éliminatoires.

«J’ai toujours cru qu’il était l’un des meilleurs défenseurs avec qui j’avais eu la chance de jouer, a révélé l’ailier T.J. Oshie. Cette année, il a un peu levé son jeu d’un cran. À mes yeux, il est l’un des trois ou des cinq meilleurs défenseurs de la LNH. Ce n’est pas un joueur qui essaie des choses vraiment extravagantes alors c’est peut-être pour ça qu’il a moins de visibilité, mais défensivement, de la façon dont il joue, il est rarement battu par les adversaires.»

Avec ce nouveau contrat, Carlson, dont le contrat précédent lui rapportait 4 millions $ par saison, est devenu le deuxième joueur le mieux payé chez les Capitals, derrière le capitaine Alex Ovechkin.