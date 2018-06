Le Canadien de Montréal vient peut-être d’obtenir une aide inattendue dans sa poursuite du talentueux agent libre John Tavares: les bagels St-Viateur.

Après que le propriétaire d’un établissement de bagels de New York eut promis au centre de 27 ans de lui fournir des bagels tous les matins pour le reste de sa vie s’il demeurait à Brooklyn, le fameux boulanger montréalais a fait monter les enchères.

«Nous allons égaler l’offre et rajouter du saumon fumé», ont-ils lancé sur leur compte Twitter, lundi matin.

Le propriétaire du magasin new-yorkais Bagel Boss, Daniel Rosner, avait envoyé un gazouillis à Tavares, dimanche, pour tenter de le convaincre de rester avec les Islanders.



«John, je possède un magasin de bagels, a-t-il écrit. Les meilleurs bagels à New York. Si tu restes avec nous, je vais personnellement en livrer à ta femme et toi tous les matins pour le reste de ta vie ou de la mienne. Nous t’aimons, John. S’il te plaît, reste ici et ramène-nous une Coupe Stanley.»

Malgré leur offre alléchante, les propriétaires de St-Viateur devront probablement baisser leurs attentes. Selon l’informateur hockey du réseau TSN, Pierre Lebrun, le Canadien ne fait pas partie des six clubs considérés par Tavares pour son nouveau contrat.

Hormis les Islanders, le clan Tavares devrait rencontrer des représentants des Maple Leafs de Toronto, des Bruins de Boston, du Lightning de Tampa Bay, des Stars de Dallas et des Sharks de San Jose. Certaines équipes auront droit à des entretiens par téléphone, mais plusieurs journalistes ont affirmé lundi matin que le Canadien ne faisait pas partie de celles-ci.

John Tavares sera agent libre sans restriction après l’écoulement de son contrat de 6 ans et 33M$, le 1er juillet. Il a amassé 84 points la saison dernière.