Déjà fragile après avoir éprouvé des ennuis à ses deux premières sorties en Coupe du monde, le Brésil doit s’améliorer.

Coup de chance: les quintuples champions savent déjà avant d’amorcer leur dernier match de groupe, mercredi, contre la Serbie au stade Spartak, à Moscou, qu’une nulle serait suffisante pour atteindre les huitièmes de finale.

Le Brésil a lancé son tournoi avec un nul de 1-1 contre la Suisse, avant de marquer deux fois dans les arrêts de jeu pour vaincre le Costa Rica 2-0.

Le deuxième match a fait vivre toute la gamme des émotions à ses joueurs. Neymar l’a d’ailleurs terminé en pleurant agenouillé sur le terrain. Il a depuis indiqué qu’il s’agissait de larmes de frustration et de soulagement à la fois. Il a maintenu qu’il était déterminé à mener le Brésil à la conquête du tournoi.

L’équipe aura par contre besoin d’une très bonne sortie contre la Serbie, sinon, elle pourrait se retrouver dans le pétrin. Le Brésil a déçu jusqu’ici et Neymar, comme Philippe Coutinho, a déjà écopé de cartons jaunes.

La Seleçao est aussi touchée par les blessures. Douglas Costa, arrivé en deuxième demi contre le Costa Rica, est touché à la cuisse droite et son cas est incertain. S’il ne peut jouer, Willian devrait le remplacer comme partant. Paulinho n’est pas non plus à son mieux en milieu de terrain et il pourrait perdre sa place au sein du onze partant.

Le sélectionneur, Tite, n’a pas laissé voir son jeu. Parmi ses options au milieu de terrain, on compte Fernandinho et Renato Augusto, mais il pourrait aussi utilisé les attaquants Gabriel Jesus et Roberto Firmino ensemble. S’il utilise cette formation, Coutinho pourrait être remplacé par Paulinho.

Le Brésil s’est aussi entraîné avec le défenseur Marquinhos comme arrière-droit puisque le partant Danilo est blessé et son remplaçant Fagner a peu d’expérience internationale.

Du côté de la Serbie, son moral a été affecté par la défaite de 2-1 subie aux mains des Helvètes et le milieu Sergej Milinkovic-Savic sait que ses coéquipiers et lui auront droit à une rencontre difficile contre le Brésil.

«Oui, nous avons absolument besoin d’un miracle. C’est ce qui nous permettrait de vaincre le Brésil et d’accéder à la ronde des 16, a-t-il admis. J’ai toujours dit que ceux qui croient aux miracles peuvent faire en sorte qu’ils se produisent. Nous sommes Serbes; rien n’est impossible. Avec un peu de chance, on peut accomplir un miracle.»

La Serbie a vaincu le Costa Rica 1-0 à son premier match et Milinkovic-Savic croit que le Brésil à quelques faiblesses en défense.

«Le Costa Rica et la Suisse ont démontré qu’ils pouvaient livrer bataille au Brésil. Je crois qu’on peut aussi le faire et les éliminer.»