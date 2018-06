BUFFALO, N.Y. — Le directeur général du Canadien Marc Bergevin n’est pas le seul à avoir beaucoup de pain sur la planche cet été. Son collègue des Sabres de Buffalo en sait quelque chose.

Même si les Sabres viennent de repêcher le défenseur Rasmus Dahlin, premier choix universel du dernier repêchage de la LNH, les préoccupations sont encore nombreuses pour le directeur général Jason Botterill, qui entame son deuxième été à la barre de l’organisation.

D’abord, les Sabres n’ont toujours pas de solution claire devant leur filet après avoir pris la décision la semaine dernière de ne pas offrir de nouveau contrat au gardien no 1 Robin Lehner.

L’attaque est également une source d’inquiétude pour les Sabres, qui n’ont pas de marqueur de 30 buts ou de 70 points depuis le premier séjour de Jason Pominville à Buffalo, en 2011-12.

Leur masse salariale est également disproportionnée, surtout pour un club en queue de peloton qui compte dans ses rangs six joueurs qui empochent annuellement 5 millions $US ou plus — dont Jack Eichel, qui entamera cette saison son pacte de huit ans et 80 millions $.

L’ambiance dans l’équipe est également problématique, après que le joueur de centre Ryan O’Reilly — qui fait partie de nombreuses rumeurs de transaction impliquant, entre autres, le Canadien — eut déclaré que les Sabres avaient adopté une approche défaitiste la saison dernière.

Plutôt que de se préoccuper par la possibilité que la culture perdante des Sabres puisse affecter la progression de jeunes joueurs tels que Dahlin, Botterill espère que ses jeunes joueurs pourront instiguer le changement.

«Nous ne nous attendons pas à ce qu’ils mènent le vestiaire, mais nous nous attendons à ce qu’ils apportent du positif, qu’ils créent un climat de compétition sain», a évoqué Botterill.

«C’est le message que nous avons livré à nos joueurs à la fin de la saison. Ils doivent modifier leur façon de s’entraîner. Ils doivent modifier leur approche avant les parties, a-t-il ajouté. La beauté de la Ligue nationale de hockey, c’est que si tu apportes de petits ajustements, alors tu peux t’attendre à voir des changements au classement très rapidement.»

Botterill n’a pu s’empêcher de s’esclaffer en point de presse lundi lorsque Dahlin a déclaré qu’il avait déjà hâte d’affronter les Maple Leafs de Toronto, leurs rivaux de l’autre côté de la frontière canado-américaine, la saison prochaine.

«On m’a déjà posé la question sur la nécessité de changer la culture de cette équipe, afin d’obtenir des résultats sur la patinoire, a expliqué Botterill. C’est ce qu’il nous faut, des joueurs qui sont très compétitifs, qui veulent faire la différence.»

— Avec l’Associated Press