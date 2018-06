MONTRÉAL — Le Canadien a annoncé lundi avoir soumis des offres qualificatives à quatre joueurs autonomes avec restriction, soit les attaquants Phillip Danault, Jacob de la Rose, Michael McCarron et Kerby Rychel.

En contrepartie, les attaquants Logan Shaw, Daniel Carr et Jérémy Grégoire, ainsi que le défenseur Tom Parisi et le gardien Zach Fucale n’ont pas reçu d’offre.

En 52 matchs en 2017-2018, Danault a inscrit huit buts et amassé 25 points.

Pour sa part, de la Rose vient de connaître sa première saison complète dans la LNH, amassant quatre buts et 12 points en 55 matchs.

McCarron, quant à lui, a obtenu une aide en 18 matchs avec le Canadien. L’attaquant format géant de six pieds, six pouces et 230 livres a également récolté sept buts et 24 points en 54 matchs avec le Rocket de Laval la saison dernière.

Rychel, qui a été acquis par voie de transaction des Maple Leafs de Toronto à la fin février, a marqué un but et engrangé une passe en quatre matchs avec le Tricolore. Il a aussi inscrit huit buts et quatre mentions d’aide en 16 matchs avec le Rocket.