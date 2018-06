DÉTROIT — Jed Lowrie a brisé l’impasse avec un circuit en solo en neuvième et les Atheltics d’Oakland ont battu les Tigers de Detroit 5-4, dimanche.

Lowrie a claqué sa 12e longue balle aux dépens de Shane Greene (2-4), après un retrait.

Stephen Piscotty a aussi frappé un circuit en solo pour les A’s, qui ont frappé 12 coups sûrs. Piscotty et Jonathan Lucroy ont chacun logé trois balles en lieu sûr.

Oakland a prévalu quatre fois d’affilée quand un match s’est décidé par un seul point.

Les A’s ont nivelé le score 4-4 avec trois points en huitième — un ballon-sacrifice de Marcus Semien, un simple d’un point de Lucroy et un double d’un point de Franklin Barreto, le neuvième frappeur.

Nul club ne devance les 101 points des A’s à compter de la huitième, cette saison.

Edwin Jackson a donné un point et six coups sûrs en six manches, retirant sept frappeurs au bâton. Il n’a pas alloué de but sur balles. Jackson a maintenant joué pour 13 équipes des ligues majeures, ce qui égale le record d’Octavio Dotel.

Lou Trivino (6-1) s’est chargé de cinq retraits, puis Blake Treinen a mérité un 18e sauvetage.

Nick Castello a claqué un circuit de trois points pour les Tigers, qui ont perdu leurs six derniers matches.

Angels 0 Royals 2

Brad Keller a accordé deux coups sûrs en sept manches au monticule, tandis que Lucas Duda et Rosell Herrera ont produit les seuls points de la rencontre dans la victoire par jeu blanc de 2-0 des Royals de Kansas City contre les Angels de Los Angeles, dans une reprise d’une rencontre qui avait été annulée en avril en raison du gel au sol.

Kevin McCarthy a fait fendre l’air à Chris Young et retiré Ian Kinsler, laissant ainsi un coureur en plan au troisième coussin en huitième manche, puis Wily Peralta a fait fi d’un simple d’Albert Pujols en neuvième pour sceller l’issue de la rencontre.

Il s’agissait du premier sauvetage de l’expérimenté partant qui a pris part à 136 rencontres en carrière dans les Ligues majeures.

Keller (2-2) a fait six victimes au bâton et distribué deux passes gratuites à son cinquième départ en carrière. Personne n’a atteint le deuxième coussin alors qu’il était sur la butte, et il a dépassé le plateau des 100 tirs pour la première fois de la campagne.

Les Royals ont marqué leur premier point aux dépens de Tyler Skaggs (6-5) en quatrième. Duda, qui est d’abord reconnu pour sa puissance, a frappé un faible roulant à l’avant-champ, ce qui a permis à Hunter Dozier de croiser le marbre à la suite de son double en début de manche.

Herrera a ensuite ajouté un simple d’un point à sa fiche — son troisième coup sûr de la partie — en huitième manche.