TORONTO — Ne vous attendez pas à des gestes précipités du directeur général des Argos Jim Popp, même si Toronto affiche un dossier de 0-2.

La saison a débuté avec un revers de 27-19 en Saskatchewan et samedi, les Stampeders ont dominé 41-7 au BMO Field.

L’an dernier, les Argonauts ont remporté la coupe Grey en s’imposant 27-24 devant Calgary.

«Nous avons à peu près le même groupe que la saison dernière, a dit Popp. Les gars sont familiers avec notre système. C’est juste que nous n’avons pas encore eu les résultats voulus.»

Les Argos ont engagé Popp et l’entraîneur Marc Trestman le 27 février 2017, environ trois mois avant le début de la saison. Le club a peiné un peu avant de finir premier dans l’Est, grâce à cinq gains dans les huit derniers matches. Toronto a ensuite défait les Riders 25-21, avant de triompher en finale du circuit.

«L’important n’est pas comment vous commencez, mais comment vous terminez, a dit Popp. On apprend à chaque match. Peut-être que ces revers hâtifs vont avoir du positif, dans le sens de mettre en lumière des aspects un peu délaissés. Nous allons tout regarder de très près.»

Ricky Ray a été blessé samedi, quittant sur une civière, la tête immobilisée. Le quart de 38 ans a feint une remise au troisième quart et s’est trouvé pris en sandwich entre Ja’Gared Davis et Cordarro Law, deux joueurs de la ligne défensive. On a stoppé le jeu pendant plus de 20 minutes, le temps que les médecins et les thérapeutes lui apportent les soins initiaux.

Dimanche, les Argos ont fait savoir que le vétéran a des sensations aux extrémités et ne montre pas de symptômes d’une commotion cérébrale. Lundi, Popp a dit qu’il faudra quelques jours pour que l’équipe en apprenne davantage sur sa condition.

Les Argonauts sont en congé cette semaine. Ils vont disputer leur prochain match le 7 juillet à Toronto, contre les Eskimos.

James Franklin a remplacé Ray samedi, complétant huit passes sur 13, pour 65 verges. Il a aussi obtenu un touché au sol, sur une course de 10 verges.