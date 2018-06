MIAMI — Brian Anderson et Cameron Maybin ont produit deux points chacun pour saboter le retour au monticule de Shelby Miller après une absence d’un an en raison d’une intervention chirurgicale de type Tommy John, et les Marlins de Miami ont triomphé des Diamondbacks de l’Arizona 9-5.

Dan Straily (3-3) a été efficace sur la butte, en dépit du fait qu’il est en attente d’une décision relative à son appel d’une suspension de cinq matchs qui lui a été imposée pour avoir intentionnellement atteint le joueur des Giants de San Francisco Buster Posey lors d’un match le 19 juin. Straily a concédé trois points en six manches et un tiers de travail pour les Marlins.

Justin Bour a frappé sa 13e longue balle pour les Marlins, qui ont signé une troisième victoire de suite.

Miller (0-1) a effectué un premier départ depuis le 23 avril 2017, et il a accordé six coups sûrs et cinq points en seulement trois manches et deux tiers au monticule. Il a aussi retiré cinq frappeurs sur des prises et offert deux passes gratuites, terminant sa soirée de travail avec 85 lancers.

Yankees 4 Phillies 2

Jonathan Loaisiga connaissait un match sans point ni coup sûr jusqu’en sixième manche, Aaron Judge a cogné sa 20e longue balle de la saison et les Yankees de New York ont mis un terme à une série de trois défaites en battant les Phillies de Philadelphie 4-2.

Loaisiga (2-0) n’avait pas accordé de coup sûr jusqu’à ce que Jorge Alfaro ne frappe un simple dans la droite en début de sixième manche. Il a retiré huit frappeurs sur des prises en cinq manches et un tiers de travail, à son troisième départ depuis qu’il a fait le saut du club-école AA aux Ligues majeures.

Les Yankees, qui ont été balayés par les Rays de Tampa Bay au cours du week-end, n’avaient pas perdu quatre matchs de suite cette saison et présentent toujours le meilleur dossier des Ligues majeures à 51-25.

Les Yankees avaient l’air confortables au Citizens Bank Park, à leur première visite depuis qu’ils ont vaincu les Phillies en six matchs lors de la Série mondiale en 2009.

Le partant des Phillies Vince Velasquez (5-8) a distribué deux points et trois coups sûrs, en plus d’avoir fait fendre l’air à sept frappeurs en six manches au monticule. Il a maintenant alloué trois points ou moins à 11 de ses 16 derniers départs.

Pirates 6 Mets 4

Gregory Polanco a frappé son 10e circuit et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Mets de New York, 6-4.

Josh Bell a aussi sonné l’abordage, son circuit de deux points procurant les devants 5-0 aux Pirates, en sixième.

Pittsburgh gagnait pour la première fois en six matches. Quant aux Mets, la guigne demeure: c’était pour eux un septième revers d’affilée.

Starling Marte a marqué trois fois, aidant sa cause avec deux buts volés.

Jameson Taillon (5-6) a espacé deux points et quatre coups sûrs en six manches, retirant cinq frappeurs sur des prises.

Wilmer Flores a claqué un circuit de trois points dans une cause perdante. Seth Lugo (2-3) a donné trois points et quatre coups sûrs en cinq manches.