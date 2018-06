HOUSTON — Randal Grichuk a produit deux points et a réalisé un attrapé crucial à la clôture en neuvième, lundi, aidant les Blue Jays de Toronto à l’emporter 6-3 face aux Astros de Houston.

Les Torontos entamaient de belle façon une série de trois matches au domicile des champions en titre.

Grichuk, un natif de la région de Houston, a sauté à la clôture et a capté à bout de bras une frappe de George Springer, le privant d’un circuit égalisateur.

Seung-Hwan Oh avait permis un but sur balles à Tony Kemp, puis un simple à Josh Reddick. Oh a ensuite fermé les livres avec deux retraits au bâton: Alex Bregman sur élan, puis Jose Altuve sur décision. Oh a mérité un deuxième sauvetage.

À l’attaque, Grichuk a frappé un circuit de deux points qui a porté le score au compte final, en huitième.

Curtis Granderson a cogné deux longues balles en solo. Justin Smoak a produit les deux autres points des Jays avec son 20e double de la saison.

Teoscar Hernandez a fourni deux simples et un double. J.A. Happ (10-3) a espacé trois points et sept coups sûrs en six manches.

Justin Verlander (9-3) a été battu pour la première fois depuis le 11 mai; il avait un rendement de 5-0 depuis ce temps, en sept départs.

Verlander a quitté après six manches et deux tiers, ayant alloué quatre points et sept coups sûrs.

Bregman a frappé son 12e circuit de la saison, volant également un septième but.