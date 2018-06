MOSCOU — Un match que ni la France ni le Danemark n’avaient besoin de remporter a donné lieu au premier match nul 0-0 de la Coupe du monde au milieu des huées et des sifflets des supporters, mardi.

Ce match sans rythme, contrastant avec un tournoi enlevant jusqu’ici, a permis à la France déjà qualifiée de remporter le groupe C et au Danemark de terminer au deuxième rang.

Ce match nul a confirmé le dénouement, mais la victoire du Pérou (2-0) aux dépens de l’Australie au même moment aurait néanmoins permis aux Danois de se qualifier pour les huitièmes de finale même s’ils avaient perdu contre la France.

L’équipe française avec six partants au repos a à peine testé le gardien danois Kasper Schmeichel jusqu’à ce que le remplaçant Nabil Fekir tente deux tirs de loin.

Une grande partie de la foule de 78 011 personnes au Stade Luzhniki a sifflé des passes imprécises et un jeu lent au fur et à mesure que le match progressait et que le Danemark protégeait son point — probablement conscient que l’Australie n’avait aucune chance de gagner.