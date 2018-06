TAMPA, Fla. — Le Lightning de Tampa Bay a consenti une prolongation de contrat de cinq saisons d’une valeur annuelle de 5,25 millions $US à l’attaquant J.T. Miller, a confirmé le vice-président et directeur général de la formation Steve Yzerman mardi.

Miller, qui est âgé de 25 ans, a marqué 23 buts et récolté 35 mentions d’assistance, en plus d’avoir écopé 40 minutes de pénalité, en 82 rencontres la saison dernière avec les Rangers de New York et le Lightning.

Ce rendement lui a permis d’atteindre le plateau des 20 buts pour une troisième saison consécutive, établissant au passage des sommets personnels aux chapitres des buts, des passes, des points, des buts en avantage numérique (11) et du taux d’efficacité au cercle des mises en jeu (54,3 pour cent).

Miller s’est aussi signalé en inscrivant deux buts et en amassant six passes en 17 rencontres éliminatoires avec le Lightning ce printemps.

L’attaquant de six pieds, un pouce et 218 livres a été acquis par le club floridien à la date limite des transactions, le 26 février dernier.

L’Américain originaire d’East Palestine, en Ohio, totalise 82 buts et 108 mentions d’assistance en 360 rencontres en carrière dans la LNH avec les Rangers et le Lightning. Il a aussi contribué trois filets et 21 passes en 57 matchs éliminatoires en carrière.

Miller a été sélectionné en première ronde, 15e au total, par les Rangers lors du repêchage de la LNH en 2011.