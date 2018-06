SOTCHI, Russie — L’Espagne doit se ressaisir en défensive si elle veut poursuivre son chemin à la Coupe du monde.

Les joueurs et l’entraîneur Fernando Hierro savent que La Roja n’ira pas beaucoup plus loin si elle ne cesse de répéter les erreurs défensives qu’elle a commises dans la phase de groupes.

«Ce n’est pas la bonne façon de faire pour nous. Ce sera impossible si nous continuons à donner autant d’occasions, a déclaré Hierro. Nous devons nous améliorer. Chaque occasion contre nous est dangereuse. Si nous voulons aller loin à cette Coupe du monde, nous devons procéder à quelques ajustements.

«Nous devons reconnaître que cela ne fonctionne pas. Nous devons être autocritiques et reconnaître que nous ne pouvons pas continuer de cette façon. Nous avons trop souffert.»

L’un des pays favoris avant le tournoi, l’Espagne n’a pas encore impressionné et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale après un match nul 2-2 contre le Maroc, lundi, à Kaliningrad.

Une solide défensive a longtemps été l’un des points forts de l’équipe, mais elle a concédé cinq buts à ses trois premiers matchs en Russie.

«À partir de maintenant, c’est ‘gagner ou rentrer à la maison’, et nous ne pouvons pas continuer à donner des buts comme ça, a reconnu le milieu de terrain Francisco «Isco» Alarcon. Nous devons être plus concentrés. Nous ne sommes pas en mesure de faire ce que nous faisons de mieux, c’est-à-dire contrôler le match.»

Le premier but alloué par l’Espagne, lundi, est survenu à la suite d’une confusion entre le capitaine Sergio Ramos et le vétéran Andres Iniesta alors qu’ils échangeaient des passes près du milieu de terrain. L’attaquant marocain Khalid Boutaib s’est finalement emparé du ballon et il a marqué le premier but du match. Le deuxième but a été l’oeuvre d’une tête de Youssef En-Nesyri, qui n’était pas bien marqué après un centre en zone espagnole.

«Si nous voulons réaliser de plus grands objectifs, nous devons changer d’attitude, a déclaré Ramos. Nous devons faire preuve d’un meilleur équilibre et nous montrer plus prudent sur le plan défensif. À l’attaque, nous avons le talent qui fait la différence.»

L’égalisation de l’Espagne est venue du remplaçant Iago Aspas dans le temps additionnel à la suite d’un jeu qui a nécessité la reprise vidéo puisque le juge de ligne avait signalé le hors-jeu. La Roja avait déjà bénéficié de l’assistance vidéo de la FIFA à son précédent match, quand le potentiel but égalisateur de l’Iran a été refusé après révision.

L’Espagne a fini par gagner 1-0. Son premier match était un nul de 3-3 contre le Portugal au cours duquel Cristiano Ronaldo a réussi un tour du chapeau.

L’Espagne a finalement terminé en tête du groupe B en vertu du match nul de 1-1 du Portugal contre l’Iran dans un match qui a également nécessité l’assistance vidéo. L’Espagne et le Portugal ont terminé la phase de groupes avec cinq points chacun, mais La Roja a eu l’avantage du bris d’égalité, six buts à cinq.

L’Espagne, qui tente de rebondir après les éliminations de la Coupe du monde 2014 et du Championnat d’Europe 2016, affrontera la Russie en huitièmes de finale.

«Nous savons que ce sera un adversaire coriace, jouant devant ses partisans à Moscou, a déclaré Hierro. Nous sommes conscients qu’il n’y a pas de match facile à cette Coupe du monde. Nous devons nous soucier d’améliorer notre propre équipe, en évitant de leur offrir des opportuntiés de marquer contre nous. Si l’Espagne joue à son mieux, elle peut battre n’importe qui.»