TORONTO — Si Dillon Brooks était mécontent d’être écarté de la brigade étoile des recrues de la NBA, c’est probablement le filet de basket d’un gymnase désert qui en a subi les conséquences, après un entraînement.

L’athlète de Mississauga a très bien fait à sa première saison avec les Grizzlies et quand on l’a ignoré dans la liste des recrues émérites, en mai, ses supporters ont gazouillé leur émoi. Le principal intéressé n’était pas trop ravi non plus.

«On peut dire que ç’a m’a surpris, a dit Brooks, 22 ans. J’étais un peu fâché. Mais ça me motive à continuer de m’améliorer, tout simplement.

«On m’a déjà laissé en dehors de l’équipe ontarienne. Là je joue avec l’équipe nationale, alors je ne laisse pas ça m’ébranler. Beaucoup de choses me motivent à vouloir faire encore mieux. Quand je veux mettre la pédale douce à l’entraînement, je me dis, ‘ils ne m’ont pas choisi, alors je vais réussir 50 panier de plus’.»

Brooks a fourni en moyenne 11 points par match avec Memphis, ponctuant le tout avec 36 points en Oklahoma, lors du dernier match de la saison.

Il se concentre maintenant sur l’unifolié, qui s’apprête à affronter les Dominicains en qualifications de la Coupe du monde vendredi, à Toronto.

Le garde de six pieds six a dominé le Canada avec 21 points dans un match hors-concours face aux Chinois, vendredi dernier.

Il y a trois ans, Brooks a aidé son pays à mériter l’argent aux Jeux panaméricains. Il n’avait que 19 ans, mais c’est une expérience qui l’a fait grandir.

«Ç’a m’a beaucoup aidé. Être réserviste et devoir apporter de l’énergie, ç’a m’a fait voir le jeu sous différents angles, raconte Brooks. Mes coéquipiers étaient des hommes, des gars qui avaient joué dans la NBA ou en Europe. D’excellentes têtes de basket.»

Star avec les Ducks en Oregon dans la NCAA, Brooks allait accéder à la NBA comme réserviste.

«Ça m’a beaucoup aidé, relance t-il, en référence à son passage aux Panaméricains. Mon père disait toujours que jouer avec des hommes vous rend plus fort et fait de vous un meilleur joueur.»

Brooks dit que des jeunes comme R.J. Barrett et Andrew Nembhard vont également profiter de leur aventure canadienne.

«Ils vont devenir encore meilleurs avec le temps. Ils vont y prendre goût.»

Barrett a totalisé 37 points lors des deux matches contre la Chine à Victoria, le week-end dernier.

«Ils ont été parmi nos meilleurs joueurs, a dit l’entraîneur du Canada, Jay Triano. Ils sont très énergiques. Andrew prend de bonnes décisions avec le ballon. R.J. a été excellent. Il sait où se placer, il amène souvent l’adversaire à faire des fautes. Ce sont le genre de choses que nous recherchons.»

Les joueurs de la NBA au camp de l’équipe sont Brooks, Cory Joseph, Khem Birch, Kelly Olynyk et Dwight Powell.

Après le match de vendredi, le Canada (3-1) va conclure la première ronde lundi à Ottawa, face aux Îles vierges britanniques.

Le deuxième tour aura lieu en septembre et en novembre, puis en février 2019.

La Coupe du monde sera présentée en septembre 2019, en Chine. Le Canada ne s’est pas qualifié pour l’événement depuis 2010.