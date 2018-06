WASHINGTON — Selon une source au courant du dossier, les Wizards de Washington ont acquis le garde Austin Rivers des Clippers de Los Angeles, mardi, cédant en retour le centre Marcin Gortat.

La source s’est confiée de façon anonyme, car les équipes n’ont pas encore annoncé de transaction.

Gaillard de six pieds 11 et 240 livres, Gortat n’a pas raté de match lors des deux dernières campagnes. La saison dernière, le «Marteau polonais» a fourni 8,4 points et 7,6 rebonds par match, en moyenne.

Rivers a établi un sommet personnel avec une moyenne de 15,1 points par match, la saison dernière. Son père Doc est l’entraîneur-chef des Clippers.