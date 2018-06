PHILADELPHIE — Luis Severino est devenu le premier lanceur des Majeures à atteindre 12 victoires et les Yankees de New York ont blanchi les Phillies de Philadelphie 6-0, mardi.

Severino (12-2) a retiré neuf frappeurs sur des prises en sept manches, abaissant sa moyenne de points mérités à 2,10. Il a alloué trois points ou moins dans 16 de ses 17 départs.

Jake Arrieta (5-6) a connu une autre sortie difficile pour les Phillies, qui avaient gagné leurs quatre dernières séries avant de s’incliner deux fois de suite contre les Yankees. Il a accordé six points, dont trois mérités, et neuf coups sûrs en cinq manches.

Aaron Hicks a envoyé le troisième lancer du match d’Arrieta loin au champ centre pour son 11e circuit de la campagne. Arrieta montre un dossier de 0-4 et une moyenne de points mérités de 6,66 en cinq départs en juin après avoir affiché une moyenne de points mérités de 0,90 en cinq départs en mai.

Une erreur du joueur de deuxième coussin Cesar Hernandez a mené à trois points non mérités en troisième manche. Alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers, Didi Gregorius a frappé un roulant à Hernandez, qui aurait dû compléter un double jeu sur la séquence. Gleyber Torres a cogné un simple de deux points et Greg Bird a suivi avec un simple qui portait le pointage à 4-0.

Austin Romine a amorcé la quatrième manche avec un double et il s’est rendu au troisième à la suite d’un mauvais lancer. Il a croisé le marbre à la suite d’un sacrifice de Hicks. Gregorius a claqué sa 15e longue balle de la saison, en cinquième.

Adam Warren et Chasen Shreve ont tous les deux lancé pendant une manche pour confirmer la victoire des Yankees.

Diamondbacks 5 Marlins 3

John Ryan Murphy a produit trois points et les Diamondbacks de l’Arizona ont vaincu les Marlins de Miami, 5-3.

Murphy a frappé un double de deux points et un ballon sacrifice, en cinquième et en septième.

David Peralta et Jake Lamb ont produit les autres points des D’Backs avec des doubles.

Zack Godley (9-5) a permis deux points et six coups sûrs en cinq manches. Brad Boxberger a signé un 18e sauvetage.

Starlin Castro a claqué un circuit pour les Marlins, qui avaient gagné trois matches d’affilée.

Elieser Hernandez (0-5) a permis deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches. Il a retiré huit frappeurs sur des prises.

Royals 1 Brewers 5

Freddy Peralta a ravi la foule du Miller Park pendant sept manches et les Brewers de Milwaukee ont éclipsé les Royals de Kansas City, 5-1.

Le Dominicain de 22 ans a obtenu ses trois premiers départs à l’étranger. Mardi, il n’a pas déçu à son premier départ à la maison, retirant 10 frappeurs au bâton.

Peralta (3-0) a permis un seul coup sûr, un double d’Adalberto Mondesi, en troisième. Il a permis un seul but sur balles.

En première et de la quatrième à la septième, les Royals n’ont envoyé que trois frappeurs à la plaque. En cinquième, tout le monde a été retiré sur élan. Peralta continue d’épater, lui qui a gradué en mai.

Mondesi a frappé un circuit en huitième.

Jakob Junis (5-9) a donné cinq points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches. Jesus Aguilar, Christian Yelich et Ryan Braun ont claqué des longues balles à ses dépens. Yelich a aussi volé un 10e but.