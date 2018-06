HOUSTON — Charlie Morton a retiré 13 frappeurs sur des prises en sept manches et les Astros de Houston ont blanchi les Blue Jays de Toronto 7-0, mardi soir.

Morton (10-1) a éparpillé quatre coups sûrs et deux buts sur balles pour signer une troisième victoire de suite. Il est devenu le premier lanceur des Astros à atteindre le plateau des 10 victoires cette saison.

Evan Gattis a placé les Astros en avant en cinquième manche à la suite d’un simple de deux points. Jake Marisnick a procuré un coussin aux siens en claquant une longue balle de trois points en huitième, deux manches après avoir sauvé le blanchissage grâce à un attrapé spectaculaire aux dépens de Justin Smoak.

Alex Bregman, qui a égalé un sommet en carrière avec quatre coups sûrs, a ajouté un circuit de deux points en huitième manche pour enregistrer un deuxième match de suite avec un coup de quatre buts.

Ryan Borucki (0-1) a fait du bon travail à son premier départ dans les Majeures. Il a alloué deux points, six coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches. Borucki, qui montre un dossier de 6-5 et une moyenne de points mérités de 3,27 en 13 départs au niveau AAA, a retiré trois adversaires au bâton avant que Preston Guilmet prenne le relais.

Chris Devenski s’est occupé de la huitième manche et Hector Rondon a accordé un coup sûr en neuvième pour permettre aux Astros d’inscrire un septième blanchissage cette saison.

Les Blue Jays n’ont pu créer quoi que ce soit contre Morton, qui a été intraitable dès la première manche lors qu’il a retiré sur des prises les trois frappeurs à lui faire face.

À un certain moment, Morton a retiré 10 frappeurs de suite, dont cinq consécutifs sur des prises. Russell Martin a offert aux Blue Jays son premier coup sûr du match en cinquième manche, en réussissant un simple, et Randal Grichuk l’a imité dès le frappeur suivant. Aledmys Diaz a cependant mis fin à la manche en cognant un roulant.

Bregman a cogné le deuxième de ses trois doubles de la rencontre en cinquième manche avant que Jose Altuve soutire un but sur balles. Les deux coureurs ont avancé de 90 pieds à la suite d’un mauvais lancer. Gattis leur a permis de croiser le marbre en claquant lui aussi un double. C’est tout ce dont les Astros ont eu besoin.

Josh Reddick a ajouté trois coups sûrs pour les Astros alors que George Springer a mis fin à une séquence de 20 présences au marbre sans coup sûr.