SOTCHI, Russie — Cristiano Ronaldo a marqué quatre buts jusqu’ici en Coupe du monde de soccer. L’Uruguay n’en a concédé aucun.

La table est donc mise pour un match fascinant entre le Portugal et les doubles champions du tournoi, samedi, en huitièmes de finale.

L’Uruguay est reconnu pour ses prouesses offensives, particulièrement celles de Luis Suarez et Edinson Cavani, mais elle a excellé en défensive tant en Russie que lors des matchs préparatoires qui ont précédé la Coupe du monde. Le pays sud-américain est le seul à n’avoir concédé aucun but jusqu’ici cette année.

«Nous sommes conscients qu’en 2018 ils n’ont perdu aucun de leurs six matchs et n’ont concédé aucun but», a évoqué le défenseur latéral droit portugais Cédric Soares mercredi. Il faudra être prudent. C’est une équipe talentueuse.»

La dernière fois que la formation uruguayenne a concédé un but, c’était dans la victoire de 4-2 contre la Bolivie pendant le tournoi de qualifications pour la Coupe du monde. Ce match avait lieu en octobre 2017.

En Russie, l’Uruguay a gagné le groupe A après avoir défait l’Égypte et l’Arabie saoudite 1-0, et le pays hôte 3-0. Les Sud-Américains n’ont jamais cédé en défensive, même en l’absence de leur défenseur central partant Jose Maria Gimenez contre la Russie en raison d’une blessure musculaire.

Sebastian Coates a joué en défensive centrale contre les Russes, mais le thérapeute en chef de l’Uruguay a déclaré mercredi que Gimenez avait de bonnes chances de revenir au jeu pour le match de samedi à Sotchi. Il devrait s’entraîner normalement avec le reste de l’équipe jeudi.

S’il est en forme, Gimenez jouera un rôle-clé dans la défensive uruguayenne qui tentera de freiner Ronaldo. Diego Godin et lui jouent pour l’Atletico Madrid et affrontent souvent Ronaldo, du Real Madrid. Ronaldo connaît un excellent début de tournoi en Russie, après avoir réussi un tour du chapeau contre l’Espagne et le but victorieux contre le Maroc. Il a cependant connu une baisse de régime dans le match nul de 1-1 contre l’Iran, ratant notamment un penalty.

Le Portugal et l’Espagne ont terminé avec cinq points chacun dans le groupe B, mais les Portugais ont pris le deuxième rang en vertu du différentiel de buts.

«Notre principal objectif était de sortir de la phase de groupes. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur notre prochain match contre l’Uruguay, une très bonne équipe, a évoqué Soares. Nous sommes les champions européens et nous avons prouvé à maintes reprises que nous avons beaucoup de qualités.»