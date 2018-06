CALGARY — Les anciennes athlètes Hayley Wickenheiser et Catriona Le May Doan sont parmi les premières personnes à avoir été nommées au sein du conseil d’administration de la candidature de Calgary 2026.

La société de candidature créée plus tôt en juin a pris le relais au niveau de l’analyse et de la création d’une candidature potentielle de Calgary pour la présentation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2026.

Quinze membres du conseil, qui travailleront en collaboration avec le président Scott Hutcheson, ont été nommés mercredi. Cinq autres membres seront nommés plus tard.

Le membre du Comité international olympique Dick Pound et l’avocat cri Wilton Littlechild ont aussi été nommés au sein du conseil.

Wickenheiser, quatre fois championne olympique en hockey féminin, a été nommée vice-présidente. Le May Doan a gagné deux fois l’or en patinage de vitesse.

Le conseil est aussi composé de membres des trois paliers gouvernementaux, du Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien, ainsi que de représentants de la ville de Canmore et des communautés autochtones.