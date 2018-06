WINNIPEG — Les Jets de Winnipeg ont accordé une prolongation de contrat d’une saison et un million $ au défenseur Joe Morrow.

L’équipe a annoncé la nouvelle mercredi. Morrow aurait pu devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet.

Les Jets ont acquis Morrow du Canadien de Montréal le 26 février en retour d’un choix de quatrième tour au repêchage de 2018.

Âgé de 25 ans, Morrow a disputé 18 matchs avec les Jets la saison dernière, et 38 avec le Canadien. En tout, il a accumulé 6 buts et 10 aides. Il a ensuite participé à six rencontres lors des séries éliminatoires, marquant un but.

Choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh en 2011, 23e au total, Morrow a récolté huit buts et 17 aides en 121 parties dans la LNH avec les Bruins de Boston, le Canadien et les Jets.