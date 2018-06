TORONTO — L’ex-numéro un mondial Andy Murray recevra un laissez-passer pour le tableau principal de la Coupe Rogers, a annoncé Tennis Canada par voie de communiqué mercredi.

Le triple champion de la Coupe Rogers, qui vient d’effectuer un retour au jeu aux Championnats Fever-Tree après une absence de 11 mois en raison d’une blessure à la hanche, sera présent à Toronto pour la première fois depuis 2014.

«J’attends avec impatience de retourner à Toronto cet été, a déclaré le Britannique, détenteur de trois titres du Grand Chelem. La dernière fois que j’ai participé à la Coupe Rogers, c’est lorsque j’ai remporté le titre à Montréal, en 2015, et je garde de magnifiques souvenirs de mes trois triomphes au Canada. Je suis donc reconnaissant envers le tournoi pour cette occasion et j’espère pouvoir jouer du bon tennis devant mes partisans canadiens en août.»

La compétition promet d’être relevée puisqu’en plus de Murray, le tableau principal regroupera les 44 meilleurs joueurs du monde, dont l’Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer. Le champion en titre, Alexander Zverev, et le finaliste aux Internationaux de France, Dominic Thiem, seront d’autres têtes d’affiche présentes à Toronto, tout comme les Canadiens Denis Shapovalov et Milos Raonic.

Le tableau de 56 joueurs des deux tournois — les volets masculin et féminin — sera complété plus tard, après les tournois de qualifications et le dévoilement des joueurs invités.

D’autre part, Daniel Nestor, le joueur de double canadien qui prendra part à sa 30e et dernière Coupe Rogers, sera honoré dans le cadre d’une célébration en deux parties le dimanche 5 août, au Roy Thomson Hall.

Le volet féminin de la Coupe Rogers se déroulera du 3 au 12 août, au Stade IGA, à Montréal, tandis que le volet masculin sera disputé du 4 au 12 août, au Centre Aviva, à Toronto.