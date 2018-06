MONTRÉAL — Les Blue Jackets de Columbus ont acquis le gardien Jean-François Bérubé des Blackhawks de Chicago mercredi, en retour de l’attaquant Jordan Schroeder.

Les Blackhawks ont confirmé l’information par l’entremise de leur compte Twitter officiel.

Bérubé, qui est âgé de 26 ans, a partagé sa dernière campagne entre les Blackhawks et leur club-école de la Ligue américaine de hockey, les IceHogs de Rockford.

Le gardien originaire de Repentigny a présenté une fiche de 3-6-1, assortie d’une moyenne de buts alloués de 3,78 et d’un taux d’efficacité de 89,4 pour cent en 13 rencontres avec les Hawks la saison dernière. Il a aussi compilé un dossier de 7-8-0, avec une moyenne de 2,37 et un taux d’efficacité de 92,0 pour cent en 15 départs avec les IceHogs en 2017-18.

En 34 rencontres en carrière dans la LNH avec les Islanders de New York et les Blackhawks, Bérubé a maintenu une fiche de 9-10-4 avec une moyenne de buts alloués de 3,39 et un taux d’efficacité de 89,4 pour cent. Le Québécois a été sélectionné en quatrième ronde, 95e au total, par les Kings de Los Angeles lors du repêchage de la LNH en 2009.

Pour sa part, Schroeder a partagé sa dernière campagne entre les Blue Jackets et leur club-école, les Monsters de Cleveland.

L’Américain âgé de 27 ans a inscrit un but et récolté une mention d’aide en 21 parties sous l’égide de John Tortorella, ainsi que 14 filets et 22 mentions d’assistance en 48 rencontres avec les Monsters.

En carrière dans le circuit Bettman, il a marqué 18 buts et obtenu 24 passes en 165 matchs avec les Canucks de Vancouver, le Wild du Minnesota et les Blue Jackets.

Schroeder fut le 22e choix universel des Canucks lors du repêchage de la LNH en 2009.